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20:20, 25 февраля 2025Экономика

Стало известно о созданной россиянами в европейской стране «квазиавтономной экономике»

Замглавы Института РАН Лобанов: Россияне создали в Сербии «экономику для своих»
Дмитрий Воронин

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Россияне создали в Сербии «квазиавтономную экономику», которая «слабо включена в локальные цепочки добавленной стоимости», заявил «Ведомостям» замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов, комментируя статистику, представленную аналитическим центром Belgrade Centre for Security Policy (BCSP).

Как стало известно из материалов, сербский язык в стране начали учить только 15 процентов переехавших россиян, а значительная часть остальных (73 процента) лишь планируют этим заняться. В то же время от трети до двух третей респондентов задумываются о получении сербского паспорта, а почти три четверти (72,8 процента) из них имеет лишь «ограниченный» интерес к политике, называя среди причин переезда в эту европейскую страну упрощенный визовый режим (64 процента), а также культурное и языковое сходство (58 процентов).

«Это "экономика для своих"», — объяснил эксперт, уточнив, что при сохранении уровней дохода, схожих с российскими, а также имея соответствующую комфортную «экосистему», релоканты «прикипели» к Сербии.

Ранее западные журналисты рассказали об образовавшейся в сербской столице «мини-России», признаками которой они назвали появившиеся в Белграде клубы, детские сады и медицинские учреждения, принадлежащие россиянам. Отмечалось, что переехавшие из РФ покупают еду в магазинах соотечественников, российские музыкальные группы, исполнители и комики выступают в российских клубах, а художники демонстрируют свои работы в таких же галереях.

В 2024 году сообщалось, что массовый переезд в страну российских айтишников позволил Сербии удвоить объем экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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