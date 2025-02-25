Лежащие на земле тела украинских солдат сняли на видео в Курской области

Лежащие на земле тела украинских солдат сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme.

На кадрах видно группу украинских военнослужащих в посадке. В кадр попали по меньшей мере шесть тел. Рядом с одним из них разбросаны медикаменты — вероятно, перед смертью боец пытался оказать себе помощь.

Ролик был снят на территории Курской области. Конкретное место съемки не раскрывается.

Ранее российский военкор Семен Пегов оценил ход боев в Курской области. По его оценке, российские войска показывают тактические успехи в районе села Погребки Суджанского района. «До полного освобождения населенного пункта осталось не так долго», — отметил он.