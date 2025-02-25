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14:38, 25 февраля 2025Путешествия

Трех туристок нашли бездыханными и с пеной у рта в номере гостиницы

Daily Mail: Три американки найдены бездыханными в номере отеля в Белизе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Трех американских туристок нашли бездыханными в номере отеля в Белизе. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 23-летняя Каутар Наккад, 24-летняя Иман Маллах и 26-летняя Вафае Эль-Арар прибыли в страну из Массачусетса и остановились на роскошном курорте Royal Kahal Beach Resort на острове Амбергрис-Кайе. В один из вечеров они вернулись в номер и больше не покидали его.

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Администрация гостиницы заподозрила неладное и открыла дверь их комнаты своим ключом. Все девушки лежали без признаков жизни и с пеной у рта. Прибывшие на место полицейские предположили, что причиной случившегося могла стать передозировка наркотиков.

При этом в номере американок не нашли запрещенных веществ. Рядом с ними лежали лишь жевательные конфеты и алкоголь. Проводится расследование.

Ранее турист из Москвы четыре дня подряд пил алкоголь в отеле Таиланда и был найден бездыханным в номере. Уточняется, что 42-летний москвич проживал в гостинице на Пхукете с девушкой.

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