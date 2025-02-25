Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 25 февраля 2025Россия

Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята в районе шести часов утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью беспилотник.

В ночь на вторник, 25 февраля, ВСУ пытались атаковать три региона России с помощью 19 беспилотников. 16 летательных аппаратов удалось сбить над Брянской областью, еще два — над Курской, один — над Калужской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госсекретарь США высказался о «враждебных» резолюциях в ООН по Украине

      Победитель самого масштабного шоу в истории раскрыл закулисье проекта

      Тревел-блогерша описала любовь мексиканцев к одному напитку фразой «настоящая секта»

      Александра Бортич снялась в купальнике

      ИИ ускорил разработку чипов в несколько раз

      На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

      Возможность отказа банков от приема старых долларов в России оценили

      Мужчина взорвал дом бывшей и задумал скормить питону ее дочь

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Экс-глава МИД Украины назвал действенными угрозы Трампа ограничить поставки оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше