Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята в районе шести часов утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью беспилотник.

В ночь на вторник, 25 февраля, ВСУ пытались атаковать три региона России с помощью 19 беспилотников. 16 летательных аппаратов удалось сбить над Брянской областью, еще два — над Курской, один — над Калужской областью.