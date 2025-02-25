В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

Bild: США хотят вывести войска из Европы по требованию Путина 2021 года

Российско-американские отношения возвращаются к временам, когда у власти в СССР находился Михаил Горбачев, и в данный момент США могут готовиться к выводу своих войск из стран Европы. Своим видением на этот счет поделилась немецкая газета Bild со ссылкой на высокопоставленные источники.

В издании заметили, что, следуя требованию президента России Владимира Путина по гарантиям безопасности, озвученному за два месяца до начала специальной военной операции на Украине, Вашингтон может вернуть свои военные силы на границы тех лет, когда Североатлантический альянс еще не начинал расширение на восток.

«По нашим данным, это требование президента России касается 2021 года и подразумевает вывод американских войск из всех стран НАТО, которые присоединились к альянсу после 1990 года», — уточнили авторы материала.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Евросоюз опасается возможного вывода американских войск из Европы

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что в ходе переговоров Москве удастся добиться от Вашингтона вывода американских войск из Европы.

Имеются в виду около 20 тысяч солдат Вооруженных сил (ВС) США из Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии, которые отправились в эти страны после указа экс-главы Белого дома Джо Байдена в 2022 году.

Если это заставит Европу взяться за дело — тогда это может стать тем самым пинком по неприличному месту, который нам нужен Джек Уотлинг старший научный сотрудник лондонского центра Объединенные королевские службы

С приходом к власти в Америке Дональда Трампа европейцы осознали, что Вашингтон больше не желает быть основным гарантом безопасности Евросоюза и Украины. В случае уменьшения американского военного присутствия в еврозоне безопасность региона будет под вопросом. Помимо этого, полная замена американских войск потребует больших вложений и времени.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В России оценили вероятность вывода войск США из Европы

Вероятность того, что США выведут свои войска из Европы, крайне мала. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он заметил, что угроза сократить военное присутствие в еврозоне на самом деле может быть рычагом давления на Европу.

Американцы не выведут войска из Европы, потому что там работают другие механизмы. Общее командование, особенно военно-космическими войсками, разведывательной сетью будет сохраняться, а для этого нужен контингент. Так что заявления о выводе во многом спекулятивны и делаются для того, чтобы напугать европейцев Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Ордуханян подчеркнул, что Вашингтон вряд ли думает насчет сокращения военного контингента в странах ЕС, однако, возможно, он рассчитывает провести ротацию.

По словам политолога, прежде американский контингент уже неоднократно сокращался в странах — членах НАТО, когда появлялись новые участники военного блока. С приходом в альянс скандинавов также произошла ротация, однако значительного ослабления военного присутствия США не наступило. Он также напомнил, что Дональд Трамп уже комментировал данную тему и обещал «постепенно уводить американцев с горячих точек и линий соприкосновения».