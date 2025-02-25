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18:46, 25 февраля 2025МирЭксклюзив

Политолог оценил вероятность вывода войск США из Европы

Политолог Ордуханян: США не выведут войска из Европа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Вероятность вывода войск США из Европы невысока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, заявления о возможности сокращения американского контингента стоит рассматривать как элемент давления на европейцев.

«Американцы не выведут войска из Европы, потому что там работают другие механизмы. Общее командование, особенно военно-космическими войсками, разведывательной сетью будет сохраняться, а для этого нужен контингент. Так что заявления о выводе во многом спекулятивны и делаются для того, чтобы напугать европейцев», — убежден политолог.

Маловероятным Ордуханяну кажется и значимое сокращение американского контингента в странах Европы. Вместе с тем, он не исключил определенной ротации, которая согласуется с политикой нового президента США Дональда Трампа.

«В принципе, уже с 1990-х годов была тенденция постоянного сокращения американского контингента. Это происходило из-за того, что появлялись новые члены НАТО. Теперь вот появились и скандинавы. Это просто ротация, так что существенного сокращения не будет, — считает политолог. — Но Трамп объявлял, что будет постепенно уводить американцев с горячих точек и линий соприкосновения. Так что сокращения не будет, но ротация вероятна».

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон готовится к выводу американских войск из Европы. Предполагается, что речь идет об отводе воинского контингента на прежние границы, когда НАТО не начала расширение на восток.

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