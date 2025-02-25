В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к США

Песков: РФ доверяет себе, а чтобы доверять США, нужно пройти серьезный путь

Россия доверяет себе, а чтобы доверять США, нужно пройти серьезный путь. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, доверяет ли российский лидер Владимир Путин американцам, передает РИА Новости.

«Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, сторонам придется разработать конкретные шаги по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Он подчеркнул, что восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, поскольку многое было разрушено за последние годы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что установление взаимного доверия между Москвой и Вашингтоном станет первым шагом в решении украинского кризиса.