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12:28, 25 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о восстановлении отношений с США

Песков: Многое в отношениях РФ и США было разрушено, предстоит большая работа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Многое в отношениях России и США было разрушено за последние годы, восстановить все в одночасье невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москве и Вашингтону предстоит большая работа по восстановлению отношений.

«Мы доверяем нам самим. Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия», — сказал он.

Песков отметил, что двум государствам будет необходимо сделать очень много шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать возобновлению атмосферы доверия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре проинформировал его о сборе группы мира по Украине. Он рассказал, что провел переговоры с лидером КНР, в ходе которых они обсуждали конфликт на Украине.

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