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00:21, 25 февраля 2025Мир

Путин анонсировал встречу группы мира по Украине

Путин: Си Цзиньпин заявил о сборе группы мира по Украине в Нью-Йорке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре проинформировал его о сборе группы мира по Украине. Об этом он высказался в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин рассказал, что провел переговоры с лидером КНР, в ходе которых они обсуждали конфликт на Украине.

«Си Цзиньпин меня проинформировал о том, что эта "группа мира" в Нью Йорке опять в ближайшее время соберется, будет обсуждать это», — сказал он.

Ранее Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.

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