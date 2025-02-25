Путин анонсировал встречу группы мира по Украине

Путин: Си Цзиньпин заявил о сборе группы мира по Украине в Нью-Йорке

Президент России Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре проинформировал его о сборе группы мира по Украине. Об этом он высказался в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин рассказал, что провел переговоры с лидером КНР, в ходе которых они обсуждали конфликт на Украине.

«Си Цзиньпин меня проинформировал о том, что эта "группа мира" в Нью Йорке опять в ближайшее время соберется, будет обсуждать это», — сказал он.

Ранее Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.