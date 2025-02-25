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12:28, 25 февраля 2025Мир

В Кремле высказались об ошибке Сербии на голосовании ООН по Украине

Песков: Кремль принял извинения Сербии за поддержку антироссийской резолюции ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Кремль принял извинения Сербии за ошибочную поддержку антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, услышали, безусловно, приняли [извинения]. Действительно, иногда случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует России», — отметил представитель Кремля.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за европейскую резолюцию по Украине по ошибке, поскольку страна должна была воздержаться от голосования. Политик принес извинения перед гражданами за это действие.

24 февраля ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проект, подготовленный Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Швейцарией, Польшей и другими странами-союзницами Киева, проголосовали 93 государства, 18 стран выступили против (среди них Россия, Израиль, США, Белоруссия, Венгрия), 65 — воздержались.

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