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19:50, 25 февраля 2025Бывший СССР

В Литве заявили о неспособности ЕС заменить контингент США в Европе

Минобороны Литвы: ЕС не способен заменить потенциал контингента США в Европе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Довиле Шакалене

Довиле Шакалене. Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Евросоюз (ЕС) не в состоянии заменить потенциал американского контингента в Европе. Об этом заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, передает ТАСС.

По ее словам, рассуждения о том, что ЕС мог бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы силы НАТО во главе с США, геополитически нереальны. Она добавила, что несмотря на трения между союзниками по НАТО, варианта замены американского контингента нет и эта замена никому не нужна.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС намерен сохранить возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, несмотря на то, что в военном блоке нет единогласного мнения по этому вопросу. Он подчеркнул, что среди стран НАТО нет консенсуса в том, стоит ли принимать Киев в военный блок, из-за чего Украина не станет членом альянса.

До этого Европейские лидеры поссорились из-за отправки войск на Украину. После того как Великобритания предложила ввести войска на украинскую территорию, Германия, Италия, Польша и Испания заявили о нежелании направлять туда свои миротворческие силы.

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