В Молдавии почтили память жертв резни в одной постсоветской стране

В Молдавии вспомнили о Ходжалинской резне, в Азербайджане ее считают геноцидом

В Кишиневе депутаты парламента Молдавии почтили память жертв Ходжалинской резни, которую в Азербайджане называют геноцидом со стороны Армении. Об этом пишет молдавское издание Noi.

По информации издания, на мероприятия по случаю годовщины Ходжалинской резни пришли представители парламента Молдавии. Не уточняется, были ли это представители правящей партии под руководством Майи Санду или оппозиции. День памяти организовало посольство Азербайджана в Молдавии.

Конфликт Армении и Азербайджана по поводу событий в городе Ходжалы продолжается более 30 лет. В Баку, а также в ряде других стран, считают это геноцидом. В Ереване отвергают эти обвинения и возлагают ответственность на азербайджанские войска в тех событиях.

Ранее в России начали установление фактов геноцида народов Советского Союза во времена Великой Отечественной Войны на территории Херсонской области.