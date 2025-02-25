Суд изучит доказательства фашистского геноцида в отношении советского народа под Херсоном

Прокуратура заявила о геноциде советского народа в годы войны под Херсоном

В Херсонской области суд начал рассмотрение заявления региональной прокуратуры об установлении фактов геноцида народов Советского Союза в регионе. Об этом во вторник, 25 февраля, «Ленте.ру» рассказали в генеральной прокуратуре России.

Надзорное ведомство подало заявление о признании военным преступлениями и преступлениями против человечности действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы войны 1941-1945 годов на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР (ныне Херсонская область). Заявление подано ради восстановления исторической справедливости. Доказательства злодеяний заняли 17 томов.

Одним из таких фактов является концлагерь устроенный на территории одной из обувных фабрик. Он представлял собой огороженную каменным забором и проволокой площадь, изрытую рвами, которые плотно набивались людьми. Кормили пленных лишь раз в день отрубями, заваренными либо размешанными в холодной воде. Мертвых и полуживых людей, просто перебрасывали через забор на городскую свалку.

Ранее СК сообщил о расследовании осквернений памятников советским воинам в 15 странах.