Украинцы не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжение военных действий, что станет причиной сноса его власти изнутри. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Депутат представил ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп заявляет, что ему надоел «гнусавый гном» Зеленский и отказывается принимать участие в завершении военных действий на Украине. Дубинский предположил, что, по логике Зеленского, украинцы после этого начнут благодарить его в социальных сетях за то, что могут продолжить воевать.
Депутат задался вопросом, как на срыв мирного урегулирования отреагирует украинская армия, «3 года не видавшая ротаций и отпусков». Он заключил, что разгневанное население снесет изнутри власть Зеленского.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Зеленского с трибуны в Раде не быть президентом Украины во второй раз. По его словам, это отвечает интересам Украины, которые «должны быть превыше всего».