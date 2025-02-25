Нардеп Дубинский: Украинцы не простят Зеленскому продолжение военных действий

Украинцы не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжение военных действий, что станет причиной сноса его власти изнутри. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат представил ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп заявляет, что ему надоел «гнусавый гном» Зеленский и отказывается принимать участие в завершении военных действий на Украине. Дубинский предположил, что, по логике Зеленского, украинцы после этого начнут благодарить его в социальных сетях за то, что могут продолжить воевать.

Депутат задался вопросом, как на срыв мирного урегулирования отреагирует украинская армия, «3 года не видавшая ротаций и отпусков». Он заключил, что разгневанное население снесет изнутри власть Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Зеленского с трибуны в Раде не быть президентом Украины во второй раз. По его словам, это отвечает интересам Украины, которые «должны быть превыше всего».