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13:25, 25 февраля 2025Бывший СССР

В Раде предрекли Зеленскому снос его власти изнутри

Нардеп Дубинский: Украинцы не простят Зеленскому продолжение военных действий
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинцы не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжение военных действий, что станет причиной сноса его власти изнутри. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат представил ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп заявляет, что ему надоел «гнусавый гном» Зеленский и отказывается принимать участие в завершении военных действий на Украине. Дубинский предположил, что, по логике Зеленского, украинцы после этого начнут благодарить его в социальных сетях за то, что могут продолжить воевать.

Депутат задался вопросом, как на срыв мирного урегулирования отреагирует украинская армия, «3 года не видавшая ротаций и отпусков». Он заключил, что разгневанное население снесет изнутри власть Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Зеленского с трибуны в Раде не быть президентом Украины во второй раз. По его словам, это отвечает интересам Украины, которые «должны быть превыше всего».

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