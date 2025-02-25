Депутат Рады с трибуны призвал Зеленского не быть президентом Украины во второй раз

Депутат Гончаренко с трибуны в Раде призвал Зеленского не быть президентом

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Владимира Зеленского с трибуны в Раде не быть президентом Украины во второй раз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Только с трибуны Совета призвал Зеленского, что он должен отказаться от баллотирования на второй срок», — написал Гончаренко. По его словам, это отвечает интересам Украины, которые «должны быть превыше всего».

Другой депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что 25 февраля в парламенте Украины состоится повторное голосование о продлении президентства Зеленского. Предыдущая попытка состоялась днем ранее.

24 февраля Верховная Рада провалила голосование по заявлению, где говорилось, что Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». В тексте заявления было сказано, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства.