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07:57, 25 февраля 2025Наука и техника

В России разработали способную найти цель с помощью камеры ракету

ТАСС: В Челябинске создали первую в мире ракету, находящую цель с помощью камеры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Челябинске создали первую в мире ракету, способную найти цель с помощью видеокамеры. Ее конструктор Александр Родиков рассказал ТАСС о своем изобретении.

По словам специалиста, ракета не имеет аналогов в мире, она умеет ориентироваться в пространстве, запускать ее можно с земли или с воздуха.

«Мы успешно разработали управляемую ракету с головкой самонаведения, с рулями, которая весит в два раза меньше «Иглы», кратно дешевле всех существующих ракет в производстве», — пояснил Родиков.

Он добавил, что ракета летит к цели в режиме радиомолчания, ориентируясь благодаря камере, она движется на максимально низкой высоте, с учетом рельефа местности.

Ранее сообщалось, что ZALA, которая производит дроны-камикадзе «Ланцет», планирует увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью обновленных батарей.

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