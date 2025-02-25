В России заявили о прямом послании Путина Трампу

Политолог Марков: Президент РФ Путин озвучил прямое послание главе США Трампу

Президент России Владимир Путин озвучил прямое послание главе США Дональду Трампу. Об этом в Telegram порассуждал российский политолог Сергей Марков.

Согласно заявлению Маркова, послание Трампу содержалось в коротком интервью Путина журналисту Павлу Зарубину, которое было показано по телевидению поздно вечером 24 февраля. Политолог отметил, что публикация интервью говорит о том, что российский лидер формирует политическую повестку.

«Новость вышла срочно ночью, потому что в Вашингтоне был конец рабочего дня. И это было прямое послание Путина Трампу через экран ТВ. Прямо. Оперативно. Так начала делаться политика», — написал в блоге Марков.

В опубликованном комментарии Путин предложил США подумать о совместном производстве алюминия. Российский президент также допустил совместную работу с Вашингтоном по редкоземельным металлам.