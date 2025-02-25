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13:51, 25 февраля 2025Ценности

Внешность Арианы Гранде на вручении премии напугала фанатов

Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Ариана Гранде пришла на вручение премии Гильдии киноактеров США и напугала фанатов внешним видом. На соответствующие комментарии, опубликованные в соцсети X, обратило внимание издание Daily Mail.

31-летняя звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышла в свет в цветочном платье без бретелей, которое подчеркнуло ее фигуру. Стилисты сделали артистке собранную прическу, а визажисты нанесли мейкап с графическими стрелками.

Фото: Mike Blake / Reuters

Поклонников взволновала внешность исполнительницы, о чем они написали в сети. «Серьезно. Ариана Гранде в порядке? Она такая худая и теперь так медленно говорит. Я на самом деле волнуюсь», «Кто-то должен вмешаться в ситуацию с Арианой, потому что с ней что-то не так. Она слишком худая и выглядит так, будто фальшиво улыбается», «Я надеюсь, что Ариана здорова. Я надеюсь, что она наберет вес. Здоровый вес. Женщины должны любить свое тело, не сидя на диетах. Однажды я надеюсь увидеть, что женщины будут выглядеть красивыми при здоровом весе. А не худыми как железо», — высказывались они.

Ранее одна деталь во внешности Гранде на красной дорожке BAFTA смутила фанатов. Звезда пришла на церемонию в платье, состоящем из розовой пышной юбки и бархатного черного верха с глубоким декольте.

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