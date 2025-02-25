Ганчев: В Харьковской области ВСУ эвакуируют людей ради пунктов управления БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области эвакуируют местных жителей для размещения личного состава и пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Комментируя поражение пункта управления, он заявил, что якобы местными административными органами проводятся принудительные эвакуации населения. По его словам, на самом деле власти Украины освобождают территории для использования опустевших домов мирных жителей в качестве пунктов управления дронами, а также размещения личного состава ВСУ.

Ранее стало известно, что военные ВСУ не давали мирным жителям сел в Курской области эвакуироваться. При этом они предлагали местным уехать в Сумскую область.

До этого Ганчев заявил о расстреле гражданских во время эвакуации из Купянска в 2022 году. Конкретных примеров он не привел.