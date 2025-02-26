42-летняя актриса показала обнаженные ягодицы крупным планом

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра показала фанатам откровенные кадры. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,4 миллиона подписчиков.

42-летняя знаменитость снялась во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро. Она предстала перед камерой в зеленом костюме, который включал в себя бюстгальтер и стринги, украшенные стразами и бусинами.

При этом артистка продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. В том числе она похвасталась обнаженными ягодицами, запечатленными крупным планом.

В январе американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой, названная самой красивой женщиной в мире, пришла на модный показ в оголяющем ягодицы наряде.