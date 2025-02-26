Австралийская компания Gilmour Space впервые запустит ракету Eris в марте

Австралийская компания Gilmour Space в середине марта запланировала провести первый запуск ракеты Eris. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках миссии TestFlight 1, запуск которой состоится не ранее 15 марта с космодрома Боуэн в штате Квинсленд (Австралия), планируется вывести прототип платформы линейки малых спутников.

Ранее издание NSF сообщило, что компания SpaceX практически готова к восьмым летным испытаниям многоразовой транспортной системы Starship.

Трехступенчатая ракета Eris предназначена для вывода до 215 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. К настоящему времени Gilmour Space привлекла инвестиции в размере 89,1 миллиона долларов.