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13:20, 26 февраля 2025Наука и техника

Австралийская компания Gilmour Space впервые запустит ракету Eris

Австралийская компания Gilmour Space впервые запустит ракету Eris в марте
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Australian Community Media / YouTube

Австралийская компания Gilmour Space в середине марта запланировала провести первый запуск ракеты Eris. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках миссии TestFlight 1, запуск которой состоится не ранее 15 марта с космодрома Боуэн в штате Квинсленд (Австралия), планируется вывести прототип платформы линейки малых спутников.

Ранее издание NSF сообщило, что компания SpaceX практически готова к восьмым летным испытаниям многоразовой транспортной системы Starship.

Трехступенчатая ракета Eris предназначена для вывода до 215 килограммов на солнечно-синхронную орбиту. К настоящему времени Gilmour Space привлекла инвестиции в размере 89,1 миллиона долларов.

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