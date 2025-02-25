Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:33, 25 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о подготовке SpaceX к восьмым летным испытаниям Starship

NSF: Компания SpaceX готова к восьмым летным испытаниям Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Компания SpaceX практически готова к восьмым летным испытаниям многоразовой транспортной системы Starship. Об этом стало известно изданию NSF.

Тесты связки из ускорителя (прототип Booster 15) и корабля (Ship 34) состоятся, вероятно, не ранее 26 февраля. К настоящему времени компания провела огневые испытания двигателей первой и второй ступеней Starship и ожидает одобрения на запуск Федерального управления гражданской авиации США.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Ранее издание SpaceNews сообщило, что министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов.

В январе то же издание рассказало, что Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За 180 секунд изменили свои взгляды?» Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН

      Экс-заведующую российского детского сада осудили по делу Далера Бобиева

      Популярная российская блогерша снялась обнаженной

      Россиянина осудили за помощь ВСУ в организации атак беспилотников

      Евросоюз предложил Украине свою сделку по полезным ископаемым

      Серфер пережил укус тупорылой акулы и сравнил ее нападение с попаданием под товарный поезд

      Пленный солдат ВСУ рассказал об отмывании денег Украиной во время конфликта

      Зеленскому предрекли участь Муссолини

      Стало известно о подготовке SpaceX к восьмым летным испытаниям Starship

      Раскрыт план Байдена по продолжению конфликта на Украине как можно дольше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше