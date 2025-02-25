Стало известно о подготовке SpaceX к восьмым летным испытаниям Starship

NSF: Компания SpaceX готова к восьмым летным испытаниям Starship

Компания SpaceX практически готова к восьмым летным испытаниям многоразовой транспортной системы Starship. Об этом стало известно изданию NSF.

Тесты связки из ускорителя (прототип Booster 15) и корабля (Ship 34) состоятся, вероятно, не ранее 26 февраля. К настоящему времени компания провела огневые испытания двигателей первой и второй ступеней Starship и ожидает одобрения на запуск Федерального управления гражданской авиации США.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов.

В январе то же издание рассказало, что Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения.