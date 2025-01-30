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12:01, 30 января 2025Наука и техника

Федеральное управление гражданской авиации США пообещало изменить правила запуска ракет

Федеральное управление гражданской авиации США изменит правила запуска ракет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Американский регулятор призвал космические компании перейти к новым правилам к марту 2026 года. К этому времени лицензии, выданные в рамках ранее действующих правил, перестанут действовать.

Издание напоминает, что перспективные ракеты Blue Origin New Glenn и SpaceX Starship получали лицензии по новым правилам, и не исключило дальнейшее упрощение процедуры получения разрешений на пуски.

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Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что если компанию SpaceX можно сравнить с быстро движущимся зайцем, то Blue Origin можно назвать черепахой, которая медленно, но уверенно идет к своей цели.

16 января состоялся первый пуск тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin.

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