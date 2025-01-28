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11:36, 28 января 2025Наука и техника

Компании Blue Origin и SpaceX сравнили

ArsTechnica: Если компания SpaceX — заяц, то Blue Origin — черепаха
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Если компанию SpaceX можно сравнить с быстро движущимся зайцем, то Blue Origin можно назвать черепахой, которая медленно, но уверенно идет к своей цели. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

По словам основателя Blue Origin Джеффри Безоса, «сейчас настало время, когда произойдет настоящее движение, своего рода золотой век космоса». «Это все еще абсолютно первый день. Будет много победителей. SpaceX добьется успеха. Blue Origin добьется успеха. И есть другие компании, которые еще даже не были основаны, но вырастут в фантастические, гигантские космические компании», — сказал бизнесмен.

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Автор пишет, что в то время, как основатель SpaceX Илон «Маск интересуется Марсом, Безос больше зациклен на Луне». «В конечном итоге [президент Соединенных Штатов Дональд] Трамп может сказать им обоим следовать зову сердца, а правительство США пойдет с ними в ногу», — резюмирует обозреватель.

16 января состоялся первый пуск тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin.

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