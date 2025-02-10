Пентагон заинтересовался орбитальной дозаправкой от Starship для Луны

SpaceNews: Пентагон заинтересовался орбитальной дозаправкой от корабля Starship

Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Интерес Пентагона к технологии орбитальной дозаправки обусловлен перспективами активного развития окололунной группировки космических аппаратов. Согласно концепции, которую продвигают SpaceX и Минобороны США, корабли Starship выступят в качестве космических танкеров, снабжающие жидкими кислородом и метаном аппараты, находящиеся на пути к Луне.

«Вы можете дозаправиться на низкой околоземной орбите и добавить космическому аппарату девять километров в секунду. Вы фактически разблокируете доступ к Солнечной системе в этот момент времени», — заявил в ходе симпозиума Smallsat в Кремниевой долине старший советник Отдела оборонных инноваций Гэри Генри.

Другим военным приложением Starship он назвал использование перспективного корабля для доставки грузов по всей Земле.

Ранее издание сообщило, что компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей.