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06:30, 10 февраля 2025Наука и техника

Пентагон заинтересовался орбитальной дозаправкой от Starship для Луны

SpaceNews: Пентагон заинтересовался орбитальной дозаправкой от корабля Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Интерес Пентагона к технологии орбитальной дозаправки обусловлен перспективами активного развития окололунной группировки космических аппаратов. Согласно концепции, которую продвигают SpaceX и Минобороны США, корабли Starship выступят в качестве космических танкеров, снабжающие жидкими кислородом и метаном аппараты, находящиеся на пути к Луне.

«Вы можете дозаправиться на низкой околоземной орбите и добавить космическому аппарату девять километров в секунду. Вы фактически разблокируете доступ к Солнечной системе в этот момент времени», — заявил в ходе симпозиума Smallsat в Кремниевой долине старший советник Отдела оборонных инноваций Гэри Генри.

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Другим военным приложением Starship он назвал использование перспективного корабля для доставки грузов по всей Земле.

Ранее издание сообщило, что компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей.

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