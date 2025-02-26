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11:37, 26 февраля 2025Путешествия

Автобус с десятками туристов попал в жесткое ДТП в Таиланде

Thairath: Автобус с 47 туристами попал в ДТП в тайской провинции Прачинбури
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: The Thai Rath

Автобус с десятками туристов попал в жесткое ДТП в провинции Прачинбури в Таиланде. Об этом пишет газета Thairath.

Инцидент произошел во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех транспортных средствах. Отмечается, что последний из них потерял управление, снес бетонное ограждение и перевернулся.

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В момент аварии в машине находились 47 пассажиров и 2 водителя. По меньшей мере 18 человек не выжили, еще около 20 пострадали. По данным издания, автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную — Районг.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили, что сведений о пострадавших россиянах у дипмиссии нет.

Ранее автобус с российскими туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Путешественников доставили в больницу с различными травмами, водителя спасти не удалось.

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