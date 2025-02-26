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16:44, 26 февраля 2025Бывший СССР

Казахстан провел консультации с Украиной после атаки ВСУ на энергетический объект

Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев: Провели консультации с Киевом по атаке ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Казахстан провел серию консультаций с Киевом после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). О переговорах из-за удара украинских беспилотников по энергетическому объекту рассказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

«Консультации велись по дипломатическим каналам», — заявил глава Минэнерго.

Он добавил, что в настоящий момент восстановление поврежденного объекта осуществляется за счет собственных средств предприятия.

Атака на НПС под Краснодаром произошла 19 февраля. Сообщалось, что удар по объекту нанесли семь украинских беспилотников, начиненные, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

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