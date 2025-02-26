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20:32, 26 февраля 2025Забота о себе

Людям с бессонницей дали несколько важных советов

Терапевт Валеев: При легких проблемах со сном помогут физкультура и режим
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При легких проблемах со сном помогут небольшие изменения ежедневных привычек, рассказал врач-терапевт Байрас Валеев. Несколько важных советов людям с бессонницей он дал в беседе с изданием Ufatime.ru.

По его словам, чтобы скорректировать гигиену сна, прежде всего необходимо наладить регулярный режим — отход ко сну и пробуждение должны происходить в одно и то же время, включая выходные дни. Также врач порекомендовал ограничить время пребывания в постели и не использовать это место для чтения, просмотра телевизора или приема пищи.

Также Валеев посоветовал отказаться от сна в дневное время, а ночью создавать обстановку, располагающую ко сну: обеспечить себе тихую, темную, прохладную спальню, удобные подушки. Помочь восстановить сон, по словам терапевта, помогут отказ от приема стимулирующих препаратов (алкоголь, кофеин, табак, шоколад), регулярные занятий физкультурой, за исключением занятий спортом поздно вечером, и использование яркого света днем.

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Для лечения более серьезных расстройств Валеев порекомендовал обратиться к специалисту, который при необходимости может назначить рецептурные снотворные, седативные средства и некоторые антидепрессанты.

Ранее сомнолог Дебора Ли подсказала борющимся с бессонницей людям использовать метод парадоксальной интенции. По словам Ли, при бессоннице в постели нужно приказать себе бодрствовать.

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