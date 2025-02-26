Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:35, 26 февраля 2025Забота о себе

Мужчинам назвали оригинальный способ избавиться от страха перед сексом

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Самой распространенной психологической причиной нарушений эрекции является синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), заявил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Способы избавиться от страха перед интимной близостью врач назвал в своем Telegram-канале.

Лубенников указал, что лечение СТОСН может включать лекарства и психотерапию, но самым эффективным методом он назвал работу над взаимоотношениями в паре. По его мнению, чистосердечное признание в сексуальных затруднениях партнерше способно уменьшить страх перед половым контактом. Благодаря такому подходу уменьшается ответственность за возможную неудачу и снижается гиперконтроль и эмоциональное напряжение, благодаря чему человек выздоравливает.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

При этом эффективность в борьбе со страхом перед интимной близостью доказал и другой, более оригинальный подход, рассказал уролог. Его суть заключается в выдаче мужчине «охранной грамоты» — медицинского заключения, в котором написано, что у него нет заболеваний половой сферы, но есть невроз ожидания, тормозящий половую функцию. По словам Лубенникова, этот «документ» поможет мужчине вернуть уверенность в себе и облегчит вступление в интимный контакт.
Врач также рекомендовал ознакомить с этой «охраной грамотой» партнершу — сделать это стоит либо заранее, либо после сексуальной неудачи.

Ранее Александр Лубенников поставил точку в споре о нормальном количестве половых актов. Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает врач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оценил сделку с Киевом по полезным ископаемым. За триллион долларов он даже не пообещал гарантий безопасности

      Стриптизер бросил «развратные танцы» и стал монахом

      В Раде объяснили слова Зеленского о готовности уйти в отставку

      В Турции поймали разыскиваемого в России преступника

      Во Франции сообщили о признании вины напавшими на консульство России

      В Финляндии испугались одного шага Трампа из-за России

      Мужчинам назвали оригинальный способ избавиться от страха перед сексом

      В Судане рухнул самолет с офицерами на борту

      В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

      Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше