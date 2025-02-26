На Украине назвали ужесточение мобилизации лучшим решением

Economist: В случае продолжения конфликта Киев ужесточит мобилизацию

Киев ужесточит мобилизацию в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного украинского чиновника.

«Ужесточение продолжится, потому что никто не придумал лучшего решения», — сказал он. При этом авторы публикации отметили, что подобный подход может расколоть украинское общество и вызвать волну насилия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

Отмечается, что партнеры Киева считают мобилизацию наиболее эффективным способом повысить боевую мощь страны. В то же время в офисе президента Украины Владимира Зеленского большее внимание уделяют поставкам западных вооружений.

Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что находящиеся за границей украинцы смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на родине. Он уточнил, что получить бронь от мобилизации сможет любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.