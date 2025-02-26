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15:21, 26 февраля 2025Забота о себе

Назван снижающий на 20 процентов риск инфаркта напиток

Терапевт Тен: Зеленый чай может снизить риск инфаркта на 20 %
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если выпивать три чашки зеленого чая в день, то можно снизить риск инфаркта на 20 процентов, рассказала терапевт Зарема Тен. Оздоравливающий эффект этого популярного напитка врач объяснила в разговоре с NEWS.ru.

Доктор объяснил, что зеленый чай снижает уровень плохого холестерина, что и снижает риск инфаркта. Доктор также назвала этот напиток полезным для ускорения обмена веществ, снижения тревожности и уменьшения риска диабета второго типа.

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«Главный козырь зеленого чая — катехин EGCG (эпигаллокатехин галлат), который снижает окислительный стресс, замедляя старение клеток. Он также может подавлять рост раковых клеток, что подтверждено исследованиями на животных», — добавила врач.

Ранее Тен назвала симптом, указывающий на проблемы с иммунитетом. Она заявила, что при появлении налета на языке нужно обращаться к врачу.

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