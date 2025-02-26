Обломки беспилотника ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском

Обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу в Верхнебаканском под Новороссийском

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском газовая труба оказалась повреждена из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, для оказания помощи в восстановлении имущества ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как уточнил в Telegram глава Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ использовали для попытки атаки беспилотники самолетного типа. Он пообещал оказать всю необходимую помощь жителям в восстановлении имущества, призвал не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о находке по номеру 112.