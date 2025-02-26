Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 26 февраля 2025Россия

Обломки беспилотника ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском

Обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу в Верхнебаканском под Новороссийском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском газовая труба оказалась повреждена из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, для оказания помощи в восстановлении имущества ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как уточнил в Telegram глава Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ использовали для попытки атаки беспилотники самолетного типа. Он пообещал оказать всю необходимую помощь жителям в восстановлении имущества, призвал не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о находке по номеру 112.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      Участники СВО начали получать винтовки с быстросменными стволами

      Авиабилеты в США для россиян подешевели на треть

      На Украине признали потерю населенного пункта в ДНР

      Обломки беспилотника ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском

      Появились подробности о бесследно исчезнувшей после учебы 17-летней россиянке

      В России призвали закрепить в законе верификацию возраста в интернете

      Птица сбросила на школьный двор оторванную детскую руку

      В Госдуме рассказали о «динамящих» родственников бойцов СВО чиновниках

      В российском городе ученик третьего класса ударил ножом старшего брата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше