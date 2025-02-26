Обвиняемую в фейках о ВС РФ кинокритика Барабаш потребовали отправить под домашний арест

СК требует отправить кинокритика Барабаш под домашний арест

Следственный комитет (СК) России требует отправить кинокритика и журналиста Екатерину Барабаш, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, следствие вышло с ходатайством в суд.

О задержании Барабаш в Москве стало известно ранее, 25 февраля. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали ее посты в социальных сетях, в которых, по версии следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях Российской армии на территории другого государства.

В ходе допроса женщина признала свою вину в полном объеме.