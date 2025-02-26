Останки пропавшего туриста нашли в США спустя три года

NBC News: В Джорджии нашли останки пропавшего в 2022 году британского туриста

В штате Джорджия, США, нашли останки пропавшего три года назад британского туриста. Об этом сообщает NBC News.

Представители Федерального бюро расследований (ФБР) рассказали, что останки Алекса Ходжсона Доути обнаружили 4 февраля в лесистой местности недалеко от города Кингсленд. В сентябре 2022 года он приехал в США и остановился в Джексонвилле, штат Флорида.

По данным британской организации LBT Global, которая помогает семьям жертв преступлений за рубежом, в день исчезновения Доути сел за руль после посещения бара в Джексонвилле. Примерно через час он был в Кингсленде, в последний раз его видели в ночь на 12 сентября на парковке магазина автозапчастей.

ФБР не предоставило никаких подробностей об обнаружении останков, заявив лишь, что уголовное дело возбуждено не будет.

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