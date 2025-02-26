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09:02, 26 февраля 2025Путешествия

Посетившая Европу блогерша описала поездку фразой «в России никогда не будет так же»

Алина Черненко

Фото: Song_about_summer / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница посетила за год Францию, Италию, Швецию, Норвегию, Исландию, Венгрию и Словению и назвала их отличия от родной страны. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Наблюдая за тем, как живут люди, я убедилась в очередной раз: в России никогда не будет так же, как в Европе», — такой фразой описала она поездку.

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В частности, после общения с русскими, живущими за границей, автор публикации сделала вывод, что в России в разы больше свободы. Она пояснила, что в Европе нельзя шуметь после 22:00, стричь газон не по графику, выбрасывать мусор не в ту урну, рыбачить без разрешения и так далее.

«У нас в России все намного проще и в разы больше свободы действий, я сейчас говорю про то, что разрешено законами. Как-то в целом меньше давления общества и контроля со стороны государства в бытовых вопросах», — заключила автор.

Другая неприятная особенность жизни в Европе, на которую обратила внимание блогерша, — подчинение строгому расписанию. «Магазины закрываются в 18:00-19:00, а по воскресеньям и вовсе не работают. Или, например, в Италии, наоборот, большинство ресторанов только открываются после 19:00, а заказать еду можно еще позднее, так как итальянцы ужинают очень поздно по нашим меркам», — удивилась она.

Кроме того, россиянка отметила, что у нее на родине людям достаточно легко найти работу. «Чтобы в Европе без образования и стажа зарабатывать от 2000 евро на руки — надо еще поискать. Средние доходы меньше этой суммы, если не брать в учет скандинавские страны», — подчеркнула путешественница.

Она также призналась, что ей бросились в глаза рост цен, приток приезжих и дефицит работы в европейских странах. «Все это случилось одновременно, европейцы не сталкивались прежде с подобным», — сделала вывод автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение к соотечественникам во всех 12 странах, которые ей удалось посетить за год. Она отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции и Исландии.

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