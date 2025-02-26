Преступники решили передать в тюрьму наркотики и табак при помощи пушки

В США мужчин арестовали после попытки выстрелить из пушки наркотиками в тюрьму

В США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. Об этом пишет KKTV.

В пятницу, 21 февраля, в городе Грэнд Пэриш задержали 18-летнего Хосе Франсиско Эррере Муньоса и 19-летнего Анхеля Гонсалеса Гутьерреса. В результате расследования правоохранители узнали, что молодые люди планировали передать в тюрьму наркотики контрабандой. Для этого они решили использовать особую пневматическую пушку. В качестве «заряда» преступники собирались поместить внутрь партию табака на сумму 112 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей) и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов (7,8 миллиона рублей).

Полицейские отметили, что такая пушка может выстреливать предметы на высоту больше сотни метров. С ее помощью нелегальный груз легко преодолел бы ограждение федеральной тюрьмы. Мужчинам предъявлены обвинения в попытке пронести контрабандные товары в тюрьму и распространении метамфетамина.

Ранее сообщалось, что в Италии полиция города Палермо нанесла удар по преступной организации коза ностра, более известной как сицилийская мафия. 11 февраля более 1200 полицейских устроили масштабную облаву на членов мафии. За один день арестовали более сотни человек.