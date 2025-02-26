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14:12, 26 февраля 2025Из жизни

Преступники решили передать в тюрьму наркотики и табак при помощи пушки

В США мужчин арестовали после попытки выстрелить из пушки наркотиками в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Leon Rafael / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. Об этом пишет KKTV.

В пятницу, 21 февраля, в городе Грэнд Пэриш задержали 18-летнего Хосе Франсиско Эррере Муньоса и 19-летнего Анхеля Гонсалеса Гутьерреса. В результате расследования правоохранители узнали, что молодые люди планировали передать в тюрьму наркотики контрабандой. Для этого они решили использовать особую пневматическую пушку. В качестве «заряда» преступники собирались поместить внутрь партию табака на сумму 112 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей) и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов (7,8 миллиона рублей).

Полицейские отметили, что такая пушка может выстреливать предметы на высоту больше сотни метров. С ее помощью нелегальный груз легко преодолел бы ограждение федеральной тюрьмы. Мужчинам предъявлены обвинения в попытке пронести контрабандные товары в тюрьму и распространении метамфетамина.

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