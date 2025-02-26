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13:55, 26 февраля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин избил пожилую соседку из-за 20 тысяч рублей

В Красноярском крае задержан мужчина, избивший пожилую соседку ради 20 тыс руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярском крае задержан 40-летний местный житель, избивший 83-летнюю соседку из-за 20 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемый — житель Курагинского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). По ходатайству следствия суд арестовал его. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

По данным правоохранителей, 23 февраля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к пожилой женщине и стал требовать у нее деньги и угрожать расправой. Получив отказ, он напал на пенсионерку и избил. После этого он похитил у нее продукты питания и деньги — более 20 тысяч рублей, а потом скрылся.

Ранее сообщалось, что в Киселевске осудят 50-летнего местного жителя, который с канцелярским ножом напал на женщину-продавца в магазине ради банки кофе.

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