Раскрыты попытки Вашингтона исключить из сделки с Украиной определенные фразы

NYT: США настойчиво пытались исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности

Представители администрации президента США Дональда Трампа настойчиво пытались исключить формулировки о гарантиях безопасности из соглашения по ресурсам с Украиной. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинского чиновника.

Отмечается, что Вашингтон утверждал, что формулировки выходили далеко за пределы переговоров о правах на минералы. Как пишет издание, в последней версии документа пункт о гарантиях «размыт и не указывает на конкретные обязательства США по обеспечению безопасности Украины».

Как заявлял президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты не собираются давать значительные гарантии безопасности. «Мы поручим это Европе», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти согласились на предложенную США ресурсную сделку. Правительство одобрило ее подписание. Киев обязуется делать взносы в виде 50 процентов будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. Вашингтон будет делать взносы в виде средств, финансовых инструментов и иных активов, составляющих критическую важность для восстановления Украины.