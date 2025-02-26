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11:12, 26 февраля 2025Экономика

Резкие скачки температуры в Москве объяснили

Синоптик Вильфанд: Скачки температуры в Москве связаны с чистым воздухом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сильные скачки температур в Москве связаны с чистым воздухом, который не рассеивает солнечные лучи, а также с отсутствием снега, который предотвращал бы выхолаживание подстилающей поверхности. Причины перепадов объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Суточный ход в Москве действительно впечатляет, он совершенно необычный, при отсутствии снега и малой облачности резко повышается температура днем. (...) Воздух совершенно сухой, относительная влажность составляет всего 24 процента, это говорит о том, что солнечные лучи не рассеиваются. Конечно, сейчас мощность их не такая, как летом, но все равно уже энергия набирается, и воздух абсолютно прозрачный», — поделился информацией синоптик.

По его словам, утром во вторник, 25 февраля, воздух прогрелся более чем на девять градусов по сравнению с ночными показателями, что является удивительным, поскольку такой суточный ход температур характерен для лета. Вильфанд добавил, что на многих московских метеостанциях снега нет, а на других фиксируется от трех до шести сантиметров покрова, поэтому днем происходит прогрев воздуха от подстилающей поверхности и стен домов, а ночью — выхолаживание.

Ранее в этот же день главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода в Москве в начале марта не будет весенней.

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