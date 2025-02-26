Москвичам предсказали март с невесенней погодой

Синоптик Леус: Март в столице начнется не весенней погодой

Март в Москве начнется не весенней погодой, сообщает у себя в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В настоящее время малооблачная погода и растущий световой день, составляющий уже почти 10 с половиной часов, делают свое дело — если в ночное время в столице температура понижается ниже 10-градусной отметки, во вторник, 25 февраля, днем максимальная температура воздуха практически на всех метеостанциях мегаполиса перешла через нулевую отметку.

Похожая погода задержится в столице до окончания календарной зимы. По ночам будет минус 10-13 градусов, днем от минус одного до плюс двух. В начале марта синоптическая ситуация изменится. За погоду региона будут отвечать атмосферные фронты, связанные с выходящим на северо-запад циклоном. Небо покроется плотными облаками, пройдет небольшой снег, днем местами переходящий в мокрый снег. Ночами станет теплее. В ночь на воскресенье, 2 марта, ожидается минус 2-5 градусов, днем плюс 1-3 градуса, что выше нормы.

До конца первой пятидневки марта характер погоды изменится мало, она сохранится довольно облачная, с небольшими осадками. Ночами ожидается минус 2-7 градусов, днем от минус 2 до плюс 3. Таким образом среднесуточная температура воздуха останется ниже нуля, то есть в зоне «зимних» значений. Синоптик отметил, что это соответствует климатической норме. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в столице через нулевую отметку в сторону положительных температуры обычно происходит только 21 марта. При этом, согласно прогнозам, в этом году весна метеорологическая начнется на 7-10 дней раньше этого срока.

Ранее в Гидрометцентре россиян предупредили о холодном мае. Такая погода может ждать жителей Москвы и Санкт-Петербурга.