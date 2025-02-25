Россиян предупредили о похолодании в мае

Холодные майские праздники спрогнозировали в Москве и Санкт-Петербурге

Май в России может выдастся холодным. Какую погоду ждать под конец весны, передает радиостанция Business FM со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Предварительные прогнозы говорят об ощутимом майском похолодании на территории нескольких регионов России. В частности, подморозить к майским праздникам может в Санкт-Петербурге. В Северной столице температура может упасть до плюс 4 градусов. Ночью же в городе ожидаются заморозки с мокрым снегом. Май не порадует теплом и сибиряков: в данных регионах по мере продвижения холодного фронта ночная температура может опуститься до минус 10 градусов.

В Москве и области к концу весны особой жары не ожидается: по данным синоптиков, столбики термометров в мае не поднимутся выше 20 градусов тепла. Аналогично дела будут обстоять и в других регионах Европейской части страны. Метеорологи напоминают, что долгосрочные прогнозы не отличаются правдивостью и зависят от множества факторов.

В целом такое похолодание хоть и удивит, но рекордным для России не станет. В 1885 году в Санкт-Петербурге в конце весны температура опустилась ниже нуля, достигнув минус 5 градусов. При этом климатическая норма на тот момент составляла около плюс 10 градусов.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать наступления настоящей, метеорологической весны. По данным главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, погодная обстановка в столице начнет активно меняться в начале марта. Нулевая отметка, однако, будет преодолена лишь во второй половине месяца. Ориентироваться столичным жителям стоит на 21 марта, советует синоптик.