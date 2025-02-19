Москвичам пообещали скорую оттепель

Синоптик Вильфанд: Оттепель вернется в Москву 25 февраля

Оттепель возобновится в Москве со следующей недели. О сроках ее наступления агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, оттепельная погода вернется в столицу во вторник, 25 февраля. Еще на этих выходных ночные температуры составят минус 10 градусов в Москве, днем воздух прогреется до минус 2 — минус 4. Однако уже в понедельник, 24 февраля, столбики термометров днем приблизятся к нулевой отметке. Ночью же ожидается не ниже минус 9 — минус 4 градусов. «Более выраженной оттепель будет со вторника и фактически до конца месяца», — отметил Вильфанд.

На северо-западе страны потепление начнется уже с этого четверга, 20-го числа. В среду температура приблизится к климатической норме, а кое-где и превысит, в дальнейшем положительная аномалия будет только усиливаться, обнадеживает метеоролог.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать прихода метеорологической весны. По данным главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, погода начнет активно меняться в начале марта, но нулевая отметка будет преодолена только во второй половине месяца. Ориентироваться столичным жителям стоит на 21 марта.