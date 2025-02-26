Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:54, 26 февраля 2025Путешествия

Росавиация опровергла информацию о введении ограничений на работу четырех аэропортов

Росавиация: Аэропорты Минвод, Нальчика, Грозного и Владикавказа работают штатно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Росавиация опровергла информацию о введении ограничений на работу аэропортов Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что авиагавани работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда. «Распространяемая в соцсетях информация <...> не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на работу ввели в аэропорту Сочи. В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены три самолета. В настоящее время ограничения в авиагавани Сочи сняты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В российском городе у ребенка случился отек Квинке из-за соседа снизу

      Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

      В России захотели запрещать доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

      Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

      Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше