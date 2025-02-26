Росавиация опровергла информацию о введении ограничений на работу четырех аэропортов

Росавиация: Аэропорты Минвод, Нальчика, Грозного и Владикавказа работают штатно

Росавиация опровергла информацию о введении ограничений на работу аэропортов Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что авиагавани работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда. «Распространяемая в соцсетях информация <...> не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на работу ввели в аэропорту Сочи. В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены три самолета. В настоящее время ограничения в авиагавани Сочи сняты.

