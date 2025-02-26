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08:19, 26 февраля 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань начала принимать и отправлять рейсы с 08:00 по московскому времени. Уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены три самолета.

Ограничения в аэропорту Сочи ввели ночью в среду, 26 февраля. Сообщалось, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в феврале временные ограничения на прием и выпуск ВС ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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