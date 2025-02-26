В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань начала принимать и отправлять рейсы с 08:00 по московскому времени. Уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены три самолета.

Ограничения в аэропорту Сочи ввели ночью в среду, 26 февраля. Сообщалось, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в феврале временные ограничения на прием и выпуск ВС ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.