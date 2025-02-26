В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу. Об это сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

Уточняется, что авиагавань не принимает и не отправляет рейсы в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Меры были введены в 01:47 по московскому времени. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале временные ограничения на прием и выпуск ВС ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска. До этого меры для обеспечения безопасности полетов действовали сразу в трех российских аэропортах.