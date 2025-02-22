В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом 22 февраля в Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — указал представитель российского ведомства.

Ранее утром 19 февраля сразу в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС. Тогда меры для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов действовали в Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

До этого в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска вводили план «Ковер». Тогда Минобороны сообщило, что к утру 15 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских дронов.