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19:45, 26 февраля 2025Путешествия

Россиянам рассказали о шансе сэкономить на летнем отдыхе

Турэксперт Мкртчян: Россияне могут сэкономить на отдыхе из-за курса доллара
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетКурс доллара:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Турагентства продают путевки с привязкой к актуальному курсу доллара и евро, поэтому в период укрепления рубля у россиян есть шанс сэкономить на летнем отдыхе. Об этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал «360».

По словам турэксперта, сейчас у российских туристов есть возможность купить дешевые туры с вылетами из Армении или Грузии. Перелеты с пересадкой в Стамбуле при этом обойдутся дороже.

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«Пару дней назад мы продали на конец мая билет из Еревана в Рим и обратно за девять тысяч рублей. В тот же Ереван или в Тбилиси россияне могут легко добраться на собственных автомобилях», — отметил Мкртчян.

Он напомнил, что сейчас у туристов не возникает проблем с получением виз в страны Запада. Главное условие — полнота пакета документов.

«Если у вас забронирован отель, авиабилеты, экскурсии, на счету лежат деньги, есть справка с места работы о хорошей зарплате, то визу дадут 100 процентов», — заключил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что благодаря укреплению курса рубля авиабилеты в США для россиян подешевели на треть. В марте улететь поездка в обе стороны стоит от 134,7 тысячи рублей.

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