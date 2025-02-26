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08:44, 26 февраля 2025Экономика

Россияне бросились покупать антидепрессанты

РИА Новости: Продажи антидепрессантов в России выросли на 21 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В первый месяц 2025 года в России на 21 процент год к году выросли продажи антидепрессантов. Это выяснили эксперты «Контур. Маркет». Их выводы процитировало РИА Новости.

В денежном выражении продажи увеличились на 36 процентов. Кроме того, на девять процентов вырос спрос на микроэлементы.

Что касается поливитаминов, то их продажи, напротив, упали на 27 процентов. На девять процентов упал интерес населения к витамину А и на 17 процентов к витамину Е.

Ранее сообщалось, что по итогам первых 11 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в России увеличились на 16,8 процента, до 16,1 миллиона упаковок. Спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22 процента, а в денежном выражении за январь-ноябрь — на 31,9 процента.

Весной прошлого года сообщалось о том, что интернет-торговля лекарствами в России увеличилась почти в десять раз. Если на старте пандемии коронавируса в 2020 году объем дистанционной торговли лекарствами оценивался в 5,5 миллиарда рублей, то в 2023 году он вырос до 56,7 миллиарда.

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