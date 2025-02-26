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15:09, 26 февраля 2025Экономика

Россияне назвали самый популярный способ потратить доходы от вкладов

«Финуслуги»: Восемь из десяти россиян хотят реинвестировать доходы от вкладов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России 77 процентов граждан хотели бы реинвестировать доходы от своих банковских вкладов. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Финуслуги». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В то же время, как выяснилось, 23 процента не собираются поступать таким образом. У них в планах траты на личные и семейные нужды. Самыми приоритетными направлениями здесь оказались расходы на ипотеку, ремонт и отдых.

Как отметил управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, ставки по вкладам остаются на рекордно высоких уровнях, а в прошлом году они добрались до исторических максимумов. Как следствие, 80 процентов из тех, кто готов реинвестировать накопления, планируют снова положить деньги на вклад.

Половина опрошенных допускает, что пустит доход со вкладов в инвестиции. Из них купить акции планируют 33 процента респондентов, а 21 процент рассчитывает приобрести недвижимость. Около 19 процентов размышляют о приобретении облигаций, а 16,8 процента собираются вложить деньги в пенсионные фонды. Еще 14,2 процента — в паевые инвестфонды (ПИФ).

Ранее в феврале Банк России объяснил, что снижение ставок по вкладам в ряде крупных банков России связано с ослаблением конкуренции за клиентов.

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