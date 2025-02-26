Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 26 февраля 2025Россия

Российский губернатор высказался о задержании своего заместителя

Вологодский губернатр Филимонов: Знаю о задержании заместителя Алексеева
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Георгий Филимонов

Георгий Филимонов. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что знает о задержании вице-губернатора региона Дениса Алексеева и главы представительства этого региона в столице Кирилла Бочарова. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия. Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так», — написал руководитель региона.

По его словам, Алексеев не был связан с работой в лесной отрасли, его деятельность была направлена на взаимодействие с Представительством области в Москве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Россиянам дали рекомендации по подготовке обуви к слякоти и дождям

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Россияне назвали самый романтичный жест

      Лавров высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине

      Назван мировой лидер по продажам автомобилей

      Лавров назвал дату новой встречи делегаций России и США

      В российском регионе мужчина зарубил топором тестя и пробил голову теще

      Российский губернатор высказался о задержании своего заместителя

      Катя Лель объяснила желание людей слушать ее песни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше