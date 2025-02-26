Российский губернатор высказался о задержании своего заместителя

Вологодский губернатр Филимонов: Знаю о задержании заместителя Алексеева

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что знает о задержании вице-губернатора региона Дениса Алексеева и главы представительства этого региона в столице Кирилла Бочарова. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Уверен, что правоохранительные органы справедливо разберутся в ситуации, выводы можно будет делать лишь после окончания следствия. Замечу, что некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине — это не так», — написал руководитель региона.

По его словам, Алексеев не был связан с работой в лесной отрасли, его деятельность была направлена на взаимодействие с Представительством области в Москве.